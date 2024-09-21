Зеленский заявил, что в рамках подготовки ко второму «саммиту мира» с представителями РФ состоялись встречи в онлайн формате

В рамках подготовки ко второму так называемому саммиту мира с представителями РФ состоялись встречи в онлайн формате.
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