Клопп о шансах «Ливерпуля» на титул АПЛ в борьбе с «Сити»: «Маловероятно, но возможно. Этого достаточно»

Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (2:1) и сократил отставание от «Манчестер Сити» до 1 очка.
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