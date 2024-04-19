Спрос на подержанные автомобили в России восстанавливается — в марте он оказался выше февральского. В марте этого года в России было продано 502 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 26% превышает уровень февраля и еще на 1% больше результата годичной давности.
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