Вот и всё: Запад доигрался с санкциями. Последнюю нужно отменить как можно быстрее

Запад доигрался с санкциям. Теперь Европейский Союз (ЕС) просит смягчить ограничения против Газпромбанка, что связано с обеспокоенностью европейских стран по поводу перебоев в поставках энергии, пишет Bloomberg.
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