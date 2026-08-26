Рустам Минниханов открыл Татарстанский нефтегазохимический форум

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум – 2026. В торжественной церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич, Министр нефти и экологии Королевства Бахрейн Мухаммед бен Мубарак бен Даина и другие представители нефтегазохимической отрасли России и зарубежных стран.
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