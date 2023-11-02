Иностранец, расправившийся с челябинкой в баре, получил 9 лет строгача

В Челябинске огласили приговор ревнивцу, набросившемуся на челябинку с ножом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 50-летнего гражданина одной из республик Центральной Азии виновным в убийстве.