Лаврентий Берия: как он вёл себя во время ареста

26 июня 1953 года в Кремле произошло событие, не имевшее прецедентов за всю советскую историю: прямо на заседании высшего руководства страны был арестован человек, которого вся страна считала вторым после Сталина, — маршал, глава объединённого МВД, куратор атомного проекта Лаврентий Берия.
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