Президент NAIZA о развитии: «Лигой сейчас интересуются многие, в том числе и ESPN»

Президент казахстанской лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился мнением о развитии промоушена и интересе со стороны западных СМИ: «Качество боев Naiza сейчас на высшем уровне, в Центральной Азии и странах СНГ Лига показывает одни из лучших ивентов.