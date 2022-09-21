Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Президент NAIZA о развитии: «Лигой сейчас интересуются многие, в том числе и ESPN»

Президент казахстанской лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился мнением о развитии промоушена и интересе со стороны западных СМИ: «Качество боев Naiza сейчас на высшем уровне, в Центральной Азии и странах СНГ Лига показывает одни из лучших ивентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх