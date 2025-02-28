Почему бухгалтера-универсала больше не найти? Вся правда о трансформации профессии!

Помните такие интересные вакансии лет 20 назад — «бухгалтер-универсал»? Нужен был человек, который и зарплату посчитает, и первичную документацию обработает, и договор с поставщиком/клиентом согласует, и налоги рассчитает, и декларацию составит и сдаст.