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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Почему бухгалтера-универсала больше не найти? Вся правда о трансформации профессии!

Помните такие интересные вакансии лет 20 назад — «бухгалтер-универсал»? Нужен был человек, который и зарплату посчитает, и первичную документацию обработает, и договор с поставщиком/клиентом согласует, и налоги рассчитает, и декларацию составит и сдаст.

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