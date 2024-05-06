Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Современное противотанковое оружие сильнее брони танков...Но старые танки умело бьют врага с дальних дис...Зачем русские пут...
  • igor laptev
    гляди-ка чё бедненькие башку ломают, не понимают. когда поймут даже обосраться у них не получится. так с запором и ло...Зачем русские пут...
  • igor laptev
    а то Бог может услышать твою молитву и... Всё!Ядерные учения ст...

Русская РЭБ «слепит» всю Европу — спутниковая навигация сходит с ума

Русская РЭБ «слепит» всю Европу — спутниковая навигация сходит с ума

Helsingin Sanomat: Число сбоев в работе GPS над восточным флангом НАТО с начала этого года уже в три раза превысило тот же показатель за весь 2023 годОт руководства стран НАТО, расположенных на берегах Балтики, в последнее время стали доноситься возмущенные крики по поводу результатов работы некоторых на редкость мощных российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх