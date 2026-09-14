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Отказ от российского газа обошёлся Германии более чем в €50 млрд

Отказ от российского газа обошёлся Германии более чем в €50 млрд По информации издания Bild, ссылающегося на данные Министерства финансов ФРГ, прекращение поставок газа из России нанесло Германии ущерб, превышающий 50 миллиардов евро.

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