Отказ от российского газа обошёлся Германии более чем в €50 млрд По информации издания Bild, ссылающегося на данные Министерства финансов ФРГ, прекращение поставок газа из России нанесло Германии ущерб, превышающий 50 миллиардов евро.
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