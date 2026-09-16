«Зенит» сыграет в Китае спустя 71 год после турне в Поднебесной – в МИД оценили исторический выезд петербуржцев в паузу на матчи сборных

Как известно, «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Шанхаем» в Китае 27 сентября. Встреча пройдёт на стадионе Shanghai Jinshan Stadium, начало игры - в 15:00 мск.
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