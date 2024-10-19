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Жителям России, оказавшимся без электричества на Кубе, дали пять советов

Жителям России, оказавшимся без электричества на Кубе, дали пять советов

Жителям России, оказавшимся без электричества на Кубе, в посольстве дали пять полезных советов.На Кубе вышла из строя энергетическая система.

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