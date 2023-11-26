Супруги Пяк из Пуровского района получат награду конкурса «Семья года»

Трансляцию торжественной церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года» покажет телеканал ОТР 26 ноября в 15:30 по московскому времени, сообщили в департаменте соцзащиты населения ЯНАО.
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