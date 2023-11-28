Как выглядят самые роскошные средневековые рукописи

Искусство и вера: Великолепные «одежды» средневековых книг Рукописные книги Средневековья (манускрипты) несли в себе не только духовное наполнение, но являлись также и предметами роскоши, свидетельствующими о высоком статусе их владельцев.
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