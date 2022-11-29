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Вице-премьер республики Спыну: 29-30 ноября возможно отключение электроэнергии по всей Молдавии

Вице-премьер республики Спыну: 29-30 ноября возможно отключение электроэнергии по всей Молдавии

В конце ноября в Молдавии возможны массовые отключения электроэнергии в стране. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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