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Царьград

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Житель Архангельской области получил 5,5 лет за смертельное пьяное ДТП

Житель Архангельской области получил 5,5 лет за смертельное пьяное ДТП

В Красноборском районном суде 38-летний житель Верхнетоемского района получил пять с половиной лет колонии общего режима за то, что в пьяном виде опрокинул «Рено Сандеро», в результате чего погибла пассажирка.

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