Белгородская область: Отбой ракетной тревоги после 30 минут ожидания

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, сообщил об отмене режима ракетной опасности. Тревога, объявленная в ночь на 3 января, продолжалась около 30 минут, после чего на всей территории региона был объявлен отбой.
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