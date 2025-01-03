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Царьград

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Белгородская область: Отбой ракетной тревоги после 30 минут ожидания

Белгородская область: Отбой ракетной тревоги после 30 минут ожидания

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, сообщил об отмене режима ракетной опасности. Тревога, объявленная в ночь на 3 января, продолжалась около 30 минут, после чего на всей территории региона был объявлен отбой.

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