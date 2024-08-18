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Политика как она есть

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Таубер: полиция задерживает автобусы, направляющиеся на открытие парка в Гагаузии

Таубер: полиция задерживает автобусы, направляющиеся на открытие парка в Гагаузии

Молдавская полиция задерживает для дополнительного досмотра автобусы, на которых жители разных районов Молдавии направляются в Гагаузию для участия в открытии парка отдыха и развлечений «GagauziyaLand», построенного при поддержке лидера блока оппозиционных партий «Победа» Илана Шора.

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