Таубер: полиция задерживает автобусы, направляющиеся на открытие парка в Гагаузии

Молдавская полиция задерживает для дополнительного досмотра автобусы, на которых жители разных районов Молдавии направляются в Гагаузию для участия в открытии парка отдыха и развлечений «GagauziyaLand», построенного при поддержке лидера блока оппозиционных партий «Победа» Илана Шора.
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