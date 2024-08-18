Таубер: полиция задерживает автобусы, направляющиеся на открытие парка в Гагаузии

Политика как она есть

Молдавская полиция задерживает для дополнительного досмотра автобусы, на которых жители разных районов Молдавии направляются в Гагаузию для участия в открытии парка отдыха и развлечений «GagauziyaLand», построенного при поддержке лидера блока оппозиционных партий «Победа» Илана Шора.