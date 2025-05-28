Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Симоньян: В московских кабинетах обсуждают разрешение бить «Таурусами»

Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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