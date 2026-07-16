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Фёдоров обвинил Сырского в саботаже и раскрыл основные проблемы ВСУ

Фёдоров обвинил Сырского в саботаже и раскрыл основные проблемы ВСУ

И. о. министра обороны Украины Михаил Федоров на брифинге 16 июля выступил с жесткой критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генерального штаба, возложив на них ответственность за системный кризис в армииИ.

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