Лучшая пены для бритья для мужчин: топ-10

Пена и гель – отличные средства для бритья, но выбирать продукт нужно, учитывая тип кожи. Например, обладатели не слишком жесткой щетины и беспроблемной кожи могут спокойно использовать пену, а вот те, у кого густая щетина и сухая кожа сделают правильно, если не будут ее использовать.