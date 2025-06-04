Кубок Лиги чемпионов на видео с Сафоновым в Москве оказался копией

Кубок Лиги чемпионов, показанный на видео с прилетевшим в Москву вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, является репликой, сообщает «Кубок Лиги чемпионов, показанный на видео с прилетевшим в Москву вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, является репликой, сообщает «Матч ТВ».
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