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Журнал «Профиль»

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Один человек погиб и 14 пострадали при наезде автомобиля на участников ЛГБТ-парада в Берлине

Инцидент произошел вечером в пятницу, 25 июля 2026 года, около 22:00 по местному времени в районе парка Тиргартен, где проходил ежегодный ЛГБТ-парад (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

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