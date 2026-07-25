Один человек погиб и 14 пострадали при наезде автомобиля на участников ЛГБТ-парада в Берлине

Инцидент произошел вечером в пятницу, 25 июля 2026 года, около 22:00 по местному времени в районе парка Тиргартен, где проходил ежегодный ЛГБТ-парад (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии