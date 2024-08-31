Интересно, что ждет нас в последний день лета? Народный календарь чествует 31 августа Фрола и Лавра, а еще этот день называют Лошадиным праздником.
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Интересно, что ждет нас в последний день лета? Народный календарь чествует 31 августа Фрола и Лавра, а еще этот день называют Лошадиным праздником.