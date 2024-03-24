🕯В храмах Крыма молятся о здравии пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле» Божественные литургии сегодня проходят в храмах Симферопольской и Крымской епархии.
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🕯В храмах Крыма молятся о здравии пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле» Божественные литургии сегодня проходят в храмах Симферопольской и Крымской епархии.