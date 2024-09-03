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В Нижнем Тагиле нашли тело пропавшей 11-летней Насти

В Нижнем Тагиле нашли тело пропавшей 11-летней Насти

Задержан подозреваемый в гибели ребёнкаТело пропавшей 31 августа Насти нашли в Нижнем Тагиле. О том, что поиски завершены сообщили в отряде "ЛизаАлерт".

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