Часть работающих женщин хотят освободить от уплаты НДФЛ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" подготовили законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты НДФЛ женщин с детьми, чьи доходы не превышают трех минимальных размеров оплаты труда.
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