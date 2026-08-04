ScienceAlert: подсластители не опасны для мозга

Резонансное исследование, утверждавшее, что шесть подсластителей — включая аспартам и ксилит — ускоряют снижение когнитивных способностей, оказалось методологически несостоятельным, заявил эпидемиолог Гидеон Мейеровиц-Кац.
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