Овечкин назвал снайперский рекорд в НХЛ самым важным моментом в жизни

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что установленный снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал самым важным моментом в его жизни.
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