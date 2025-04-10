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Овечкин назвал снайперский рекорд в НХЛ самым важным моментом в жизни

Овечкин назвал снайперский рекорд в НХЛ самым важным моментом в жизни

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что установленный снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал самым важным моментом в его жизни.

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