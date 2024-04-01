Собянин: Новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Градоначальник рассказал о строительстве транспортной связки МСД с трассой М-4 «Дон» Согласно сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, планируется создать значимую транспортную развязку в районе пересечения Московского скоростного диаметра (МСД) и улицы Бакинская.
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