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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберт Кубица: «Мой мозг не принимал тело после аварии в 2011-м, я чувствовал, что правая часть не моя»

Роберт Кубица, ныне выступающий в WEC, едва не погиб в раллийном инциденте в 2011 году. К тому моменту гонщик стал первым поляком в «Формуле-1», выиграл Гран-при Канады-2008 и успел полидировать в чемпионате.

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