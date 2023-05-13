Наш потерянный мир

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Российских военнослужащих в зоне СВО наградили за мужество и отвагу

Российских военнослужащих в зоне СВО наградили за мужество и отвагу

Минобороны России опубликовало кадры вручения ведомственных наград бойцам подразделений мотострелкового соединения ЗВО, которые отличились во время специальной военной операции, проявили стойкость, мужество и героизм при защите интересов Отечества.

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