За новогодние праздники в Удмуртии произошло 53 пожара

Ижевск. Удмуртия. С 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в Удмуртии произошло 53 пожара. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев.