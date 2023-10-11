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Мы соседи по планете

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Уровень насилия на Ближнем Востоке в бронзовом веке был ниже, чем в медном и железном

Уровень насилия на Ближнем Востоке в бронзовом веке был ниже, чем в медном и железном

Изучение скелетов 3539 людей, живших 14000–2400 лет назад на территории нынешних Турции, Ирака, Ирана, Сирии, Ливана, Израиля и Иордании, позволило оценить уровень вооруженного насилия на древнем Ближнем Востоке.

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