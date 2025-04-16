«450 обезьян в Раде будут эффективнее наших депутатов» – Золотарев

За три десятилетия независимости украинские политики и чиновники ни капли не поумнели. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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