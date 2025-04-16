Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ФАШИСТСКАЯ  ПАДАЛЬ ...!!!В Киеве призвали ...
  • Леонтий Букштейн
    Смотрите-ка, клоун стал вершителем судеб Европы. Он ей нужен для нового дранг нах остен. И в случае чего, побежит впе...Зеленский намерев...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Он не петушился, он петушара и кАзел...«Кто ты такой?!» ...

«450 обезьян в Раде будут эффективнее наших депутатов» – Золотарев

«450 обезьян в Раде будут эффективнее наших депутатов» – Золотарев

За три десятилетия независимости украинские политики и чиновники ни капли не поумнели.  Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх