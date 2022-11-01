Закон, порядок, государство

694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Волковский
    Я за справедливость... Первое - а если дама живёт в гареме??? Второе -Конгресс терзал Била Клинтона за секс с симпати...Изменяет ли вам в...
  • Евгений Филин
    Уж слишком близко к зоне боевых действий.Отечественные бес...
  • Геннадий Бережнов
    А выйди на улицу глянь на село , бабки гуляют и девки поют! Редко протопает дед с костылём  главное в сумке. а сумка ...Российских женщин...

МегаФон стал основным партнером Почты России по информированию клиентов

МегаФон стал основным партнером Почты России по информированию клиентов

МегаФон стал основным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России. Теперь вся важная сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис МегаФон Хаб (6+), что позволит повысить скорость оказания услуг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх