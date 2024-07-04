Путин пообещал не прекращать огонь на Украине

МОСКВА, 4 июля, ФедералПресс. Россия не может объявить о прекращении огня в зоне СВО до переговоров, поскольку Украина может воспользоваться паузой для улучшения своих позиций на линии боевого соприкосновения.
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