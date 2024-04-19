Киев против композитора, благодаря которому существует украинская опера Святослав Князев Так называемый Украинский институт национальной памяти выдал очередной перл — «заключение экспертов», согласно которому ряд выдающихся деятелей русской культуры якобы представляют угрозу для национальной безопасности «незалежной».
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