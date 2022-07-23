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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Расплакавшаяся Алла Пугачева поставила в тупик директора

Певица Алла Пугачева шокировала концертного директора своими слезами. Покинувшая Россию артистка, по мнению большинства, давно пожалела о своем необдуманном поступке и готовит почву для возвращения в фамильный замок подмосковной деревни Грязь.

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