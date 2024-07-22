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ВК Пресс

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Права нынче дорогие: на Кубани алиментщик одумался после предупреждений о лишении

Права нынче дорогие: на Кубани алиментщик одумался после предупреждений о лишении

Мужчина долгое время не платил алименты на своего ребенка, поэтому приставы обратили внимание на его имущество.

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