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Аналитик Меркурис: Орбан прилагает все усилия для установления мира

Аналитик Меркурис: Орбан прилагает все усилия для установления мира

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, позвонивший президенту России Владимиру Путину, прилагает все дипломатические усилия для решения кризиса на Украине и установления мира, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

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