Аналитик Меркурис: Орбан прилагает все усилия для установления мира

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, позвонивший президенту России Владимиру Путину, прилагает все дипломатические усилия для решения кризиса на Украине и установления мира, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии