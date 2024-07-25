«Аякс» с трудом победил «Войводину» в матче Лиги Европы

«Аякс» на домашней арене лишь с минимальным преимуществом переиграл сербскую «Войводину». В Амстердаме завершился первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы, в котором местный «Аякс» встречался с «Войводиной».
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