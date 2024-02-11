Трамп заявил, что намерен поощрять Россию атаковать страны НАТО

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на грядущих выборах он намерен «поощрять» Россию атаковать любую из стран-участниц Североатлантического альянса, которые не выполняют свои финансовые обязательства внутри блока.
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