Эксперт прокомментировал отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске демонстрирует разворот Еревана на Запад, курс на разрыв союзнических отношений с странами ОДКБ, а в перспективе может поставить под вопрос нахождение российской военной базы в Армении, считает военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.