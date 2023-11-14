Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске демонстрирует разворот Еревана на Запад, курс на разрыв союзнических отношений с странами ОДКБ, а в перспективе может поставить под вопрос нахождение российской военной базы в Армении, считает военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Эксперт прокомментировал отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Комментарии
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ГД
Галина Друзина
Пашинян просто дурак (мягко говаря), его страна станет колонией запада, потом позовёт Россию на помощь.
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Целеустремлённо этот князек вводит Армению в дерьмо!
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14 час.
Вик Норд
Да не дурак он,откровенно купленная шкура,агент влияния,наподобие Горбачёва в СССР,или прочих Ельциных-Шмельцыных... .
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8 час.
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