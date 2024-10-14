Глава Щелкова познакомился с семьей раненого бойца СВО

Руководитель городского округа Щелково навестил бойца СВО и семью. Андрей Булгаков познакомился с командиром парашютно-десантной роты Виктором во время выездной встречи в Бахчиванджи Глава муниципалитета рассказал, что получил от ветерана боевых действий приглашение на чай и с удовольствием его принял.