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Глава Щелкова познакомился с семьей раненого бойца СВО

Глава Щелкова познакомился с семьей раненого бойца СВО

Руководитель городского округа Щелково навестил бойца СВО и семью. Андрей Булгаков познакомился с командиром парашютно-десантной роты Виктором во время выездной встречи в Бахчиванджи Глава муниципалитета рассказал, что получил от ветерана боевых действий приглашение на чай и с удовольствием его принял.

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