Сакраментарии – красивые книги Средневековья с текстами для литургии

Крест с хризмой, помещенный в арке на двух колоннах с зооморфными мотивами. Буквы «альфа» и «омега», к которым подлетают две райские птицы, являются символами Иисуса Христа, ибо было сказано: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, и был, и грядет, Вседержитель».