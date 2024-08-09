БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сакраментарии – красивые книги Средневековья с текстами для литургии

Сакраментарии – красивые книги Средневековья с текстами для литургии

Крест с хризмой, помещенный в арке на двух колоннах с зооморфными мотивами. Буквы «альфа» и «омега», к которым подлетают две райские птицы, являются символами Иисуса Христа, ибо было сказано: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, и был, и грядет, Вседержитель».

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