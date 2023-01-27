Генсек ООН Гутерриш выступил с решительным осуждением теракта в Иерусалиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме, обратив особое внимание на то, что нападение совершено в Международный день памяти жертв Холокоста, о чем стало известно в пятницу, 27 января.