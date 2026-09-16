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Туркомплекс у Телецкого озера продают за 200 млн рублей в Горном Алтае. Фото

Туркомплекс у Телецкого озера продают за 200 млн рублей в Горном Алтае. Фото

В Турочакском районе Республики Алтай продают туристический комплекс. Он расположен в селе Артыбаш, в 300 метрах от Телецкого озера, следует из объявления на сайте "Циан".

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