Поболтаем

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  • Борис
    Сдается мне что пришет срань провокаторская , пшел нахуй шелупонь сраная .Холуйская лаковая...
  • Борис
    Ну это однозначно ряженый жулик.Очередной полицей...
  • Виктор Окунев
    Молодец!!!Реставрация хлама

Забавные комментарии

Забавные комментарии

Прикольные комментарии дают нам мотивацию для посещения социальных сетей. А хорошо написанный комментарий может поднять настроение и продлить жизнь на много лет, так все мы прекрасно понимаем, что смех продлевает жизнь!Предыдущая часть ТУТ .

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